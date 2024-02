LANCE LIVRE 02-02-2024

Kendô

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu, no Gabinete da Prefeitura, a Caroline Ueda, atleta representante de Suzano na seleção brasileira de kendô. Ela conquistou a medalha de ouro pela equipe feminina e a prata no individual feminino durante o 8º Campeonato Latino-Americano de Kendô, realizado em dezembro, em Lima, no Peru.





Conversa

Ao lado do presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, e do secretário de Meio-Ambiente, André Chiang , o prefeito conversou com a atleta sobre a popularização da modalidade no País.





Importância

dos equipamentos públicos

“Foi um ótimo encontro também para falar sobre a importância dos equipamentos públicos na promoção do esporte em nossa cidade”, disse o prefeito.

Nas ruas de Ferraz

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) foi para as ruas logo na manhã desta quinta-feira (1º) acompanhar o trabalho de limpeza e zeladoria, em Ferraz, após as intensas chuvas que atingiram a cidade na última quarta-feira (31). Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos trabalharam na limpeza das vias.





66mm

Com mais de 66 milímetros de chuva em um curto período, bairros de Ferraz de Vasconcelos foram atingidos, mas sem ocorrência grave. “Desde a madrugada de ontem (31), nossas equipes estão trabalhando incansavelmente para restaurar a normalidade”, disse a prefeita.





Outras cidades

Outras cidades da região, como Suzano, Itaquá e Poá também tiveram problemas com as chuvas. Na Praça de Eventos, em Poá, por exemplo, houve inundação e vidros quebrados por conta do vento.