LANCE LIVRE 02-02-2025

Habitação

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, recebeu na sede da pasta a visita do secretário de Habitação de Poá, Marcos Dias. O encontro teve como objetivo trocar experiências e sugerir ideias que possam ser estudadas e colocadas em prática na cidade vizinha.



Ampla experiência

Com ampla experiência na gestão da pasta em Suzano, Vieira pôde destacar os feitos que a cidade obteve nos últimos oito anos, como os mais de 1,9 mil lotes regularizados desde 2017 e a entrega de matrículas a 921 famílias em pelo menos seis núcleos atendidos pelo programa “Cidade Legal” do Governo do Estado e por iniciativa de organização popular (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social – Reurb-S).



Destaque

O destaque da pasta ao longo da administração do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, entre 2017 e 2024, fez com que Dias, que assumiu a secretaria na nova gestão poaense, se reunisse com Vieira para uma visita institucional. O encontro contou ainda com a participação do articulador político Douglas Pena.



Encontro positivo

“Foi um ótimo encontro para troca de experiências entre a nossa secretaria, que possui a Diretoria de Habitação, e a pasta dedicada para esse setor em Poá. Eles vieram ver um pouco do que praticamos em nossa gestão e o que eles poderiam utilizar lá, observando alternativas e soluções que deram certo aqui”, declarou Vieira.



Parceria entre

as cidades

O secretário também afirmou que a parceria entre as cidades é benéfica para toda a população. “Muitas vezes algumas ações que realizamos em Suzano podem refletir de alguma forma lá em Poá. Por isso, é importante que tenhamos esse contato sempre, não só para troca de ideias, mas também para entendermos sobre o impacto que nossas decisões podem ter no município vizinho”, finalizou o chefe da pasta.