LANCE LIVRE 02-03-2023

Aniversário de Walmir

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) parabenizou, em suas redes sociais, o vice Walmir Pinto pelo aniversário.



Histórico na cidade

Ashiuchi lembrou que Walmir, que também é secretário de Cultura, “tem um grande histórico na cidade, tendo contribuído para o desenvolvimento de Suzano tanto no Poder Legislativo quanto, agora, no Executivo”.



Mensagem

“É uma pessoa ímpar, de muita garra e de muita determinação. Sou grato por toda a amizade e companheirismo!”, disse o prefeito.



Eleições e PSB

No ano que vem, Walmir, que está no PSB, terá de decidir, por meio do partido, se manterá ou não a parceria política com o PL por conta das eleições.



Obras da UPA do Revista

O prefeito Rodrigo Ashiuchi disse, esta semana, que as obras da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista estão na reta final. A inauguração será no dia 11 de março.



Vistoria

O prefeito vistoriou o prédio nesta semana. A expectativa é de que a unidade realize 11 mil atendimentos por mês, com a abrangência de mais de 100 mil pessoas na região norte da cidade com atendimento de saúde ininterrupto para urgência e emergência.



Sabesp

O Governo de São Paulo autorizou a elaboração de estudos que vão avaliar a viabilidade da desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).



Anúncio

A medida foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas na terça-feira (28), após a 15ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização (CDPED), que é presidido pelo vice-governador Felicio Ramuth.



Sociedade anônima

A Sabesp é uma sociedade anônima de capital aberto controlada pelo Estado de São Paulo, que é detentor de 50,3% do capital social da empresa.