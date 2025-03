LANCE LIVRE 02-03-2025

Visita do governador

A visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), na semana passada, em Suzano, ainda repercute. Foram feitos anúncios. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, citou a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) que está sendo construída em Suzano e lembrou dos leitos de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT).



Discurso

Em seu discurso, o parlamentar também confirmou que a unidade hospitalar, aberta em dezembro de 2023 para atendimento de pacientes encaminhados pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp), receberá o nome do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão. “Aprovei lá na Assembleia. Ele brigou muito por essa obra e terá o reconhecimento”, afirmou.



Comemoração

O prefeito Pedro Ishi comemorou os anúncios realizados. “Estamos dando passos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Tenho certeza de que o trabalho realizado pela nossa gestão vai gerar muitos frutos e a parceria com o Governo do Estado será fundamental para isso. Estamos falando de grandes obras que vão mudar a vida do suzanense”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.



Vistoria da Fatec

O prefeito Pedro Ishi e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aproveitaram para vistoriar a obra do campus de Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), que está sendo construída entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo.



Expectativa

A expectativa é de que a implantação da unidade seja concluída até o ano que vem para que o local possa oferecer os cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.