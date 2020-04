Lance Livre 02-04-2020

Sessões sobre

Covid-19

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu ontem, por meio de videoconferência, com os vereadores da mesa diretiva da Câmara de Suzano: o presidente Joaquim Antônio da Rosa Neto, o vice José Carlos de Souza Nascimento, o 1º secretário Edirlei Junio Reis e o 2º secretário José Silva de Oliveira.

À disposição

Na oportunidade, juntamente com a participação da sua equipe jurídica, os parlamentares colocaram o Legislativo à disposição para realizar sessões extraordinárias voltadas às ações de enfrentamento ao novo coronavírus e à votação de leis sobre o mesmo tema, a fim de garantir celeridade nas questões que se referem à Covid-19.

Ação do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoveu ontem, dia 1º de abril, conhecido internacionalmente como Dia da Mentira, uma ação em seus perfis nas redes sociais para esclarecer diversos boatos que circulam sobre a Justiça Eleitoral e sobre as eleições, especialmente durante a atual pandemia do coronavírus (Covid-19) enfrentada pelo País e pelo mundo.

Dúvida recorrente

Uma dúvida recorrente dos brasileiros, por exemplo, é sobre o adiamento das Eleições Municipais de 2020, marcadas para o dia 4 de outubro deste ano.

Sem decisão

Sobre o tema, é importante destacar que, até o momento, não houve qualquer decisão nesse sentido, uma vez que tal mudança no calendário eleitoral depende de alteração legislativa por parte do Congresso Nacional ou do próprio texto da Constituição Federal. Dessa forma, cabe à Justiça Eleitoral cumprir os prazos previstos na legislação.

Questionamentos

"Temos recebido diversos questionamentos e sugestões da população em nossas redes sociais, a maioria relacionada aos prazos do calendário eleitoral e à aplicação de recursos eleitorais. Buscamos atuar de forma integrada com os outros órgãos para esclarecer a população. Afinal, desinformação se combate com informação!", explica Ana Crisitna Rosa, assessora-chefe de Comunicação do TSE.

CNJ

A ação do TSE está inserida na iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que promove a campanha #FakeNewsNão.