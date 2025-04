LANCE LIVRE 02-04-2025

100 dias

Os prefeitos das cidades do Alto Tietê estão praticamente concluindo relatório sobre os 100 dias de governo.



Realizações e obras

No documento vão constar realizações, obras e projetos neste ano.



Situação financeira

A situação financeira ainda é uma das questões importantes a serem tratadas pelos atuais prefeitos. Logo no início do ano, em janeiro, na primeira reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o assunto veio à tona e foi unânime: a situação finceira é uma dificuldade.



Parcerias

Os municípios seguem em buscar de fortalecer as parcerias com o governo estadual na tentativa de novos projetos e obras para as cidades.

76 anos

Suzano comemora nesta quarta-feira, dia 2 de abril, 76 anos. Uma vasta programação de eventos vai marcar a data (O DS vem trazendo todas as atividades).



Suzano Music Festival

Nesta semana, o prefeito Pedro Ishi (PL) anunciou, pelas redes socais, que os preparativos do evento estão concluídos. A estrutura do festival “está de pé, prontinha para receber todos vocês”, disse o prefeito.



100% gratuito

Pedro Ishi lembrou que será um evento 100% coberto, “garantindo conforto e segurança para todo mundo curtir ao máximo”.



Trocas solidárias

As trocas solidárias foram realizadas para ingresso dos shows programados para este ano.