Lance Livre 02-05-2020

O bispo Julio Vertullo, fundador da Igreja Cristã Mundial, em Suzano, foi diagnosticado com coronavírus. Ele segue internado, em tratamento e se recuperando.

Nas redes sociais, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), pediu oração ao bispo e a todas as pessoas que estão com Covid-19. “Que possamos pedir proteção a Deus e que Ele estenda as mãos sobre todas as famílias de Suzano, do Brasil e do Mundo”, disse.

O colunista social do DS, Gil Fuentes, divulgou ontem em suas redes sociais uma campanha em prol da jornalista Andrea Carla Martinelli. Ela luta contra um câncer de mama e, no momento, necessita de um medicamento mensal de alto custo (que não é possível conseguir na farmácia do governo).

O remédio se chama Kisqali 200mg e tem o custo de R$ 19.682,18 por dose. Este medicamento tem demonstrado efeito positivo tanto no tratamento, como também na sua qualidade de vida, controlando a dor.

A prescrição é indicada até o mês de dezembro. Uma campanha pede ajuda para que seja feita doação financeira por meio do link (https://abacashi.com/p/amigos-da-andrea).

O deputado estadual Estavam Galvão de Oliveira (DEM) disse ontem que a Assembleia Legislativa de São Paulo voltou à rotina normal de trabalho.

Atividades como reunião de comissões foram retomadas e os projetos tramitam conforme prazos previstos no regimento interno.

Ao anunciar a decisão, o presidente da Alesp, deputado Cauê Macris (PSDB), afirmou que "tudo acontecerá em ambiente virtual, para preservar funcionários e parlamentares da Covid-19".