Lance Livre 02-06-2018

Violência

doméstica será tema de palestra

O Conselho de Segurança (Conseg) da região Boa Vista recebe no próximo dia 22 de junho, sexta-feira, uma palestra sobre violência doméstica.

Mediação

O encontro será mediado pela guarda civil municipal (GCM) Rosemary Ferreira, da Patrulha Maria da Penha, às 18h30, no Galpão do Esporte. O localidade fica na Rua Katsutoshi Naito, nº 1002, no Sesc.

Objetivo

O intuito da reunião é levar a temática à população, a fim de conscientizar homens e mulheres a respeito da violência dentro de casa, além de desmitificar medos e apresentar todas as formas de denúncia.

Palestra

A palestra foi definida durante o último encontro da Conseg, que abordou outras pautas da comunidade.

24h do DP

do Boa Vista

Entre elas, o funcionamento 24 horas do distrito policial.

Reivindicação

reforçada

Segundo o presidente da entidade, Hebert Vicente, o Bola, a expectativa é de que o pedido seja reforçado junto ao delegado seccional Marcos Batalha, por meio do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Bola também disse que o abaixo-assinado para a instalação de uma base da GCM na área conseguiu, até o momento, 1,5 mil assinaturas.

Documento

O documento deverá ser enviado nos próximos dias ao gabinete do chefe do Executivo. Além disso, a última reunião da Conseg recebeu membros da equipe de transito de Suzano, que receberam as demandas dos bairros da região norte, tais como a necessidade de faixas de pedestre, lombadas e semáforos.

Central

A Central de Monitoramento, que segue em obra no subsolo do Paço Municipal (local onde será instalada e onde abrigava a antiga Câmara Municipal), deve começar a funcionar no 2º semestre de 2018.

Câmeras

O local vai operar câmeras de vídeo, sistema de monitoramento eletrônico de trânsito e leitura automática de placas.