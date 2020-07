Lance Livre 02-07-2020

Redução de salários

O vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves (Pode), o Edinho do Kemel, propôs a redução pela metade do salário dos parlamentares, prefeito, vice e secretários em Poá.

Anteriormente

A medida já chegou a ser apresentada pelo parlamentar anteriormente, quando da transferência do Banco Itaú para a capital paulista. À época a redução apresentada foi de 40%.

Medida

A medida, segundo ele, visa manter saudáveis as finanças do município que além de ter perdido arrecadação, recentemente, também pode ser prejudicado por conta da pandemia da Covid-19.

Passa ou não?

Resta saber se a medida vai ou não passar em votação na Câmara de Poá.

Conselho de Corretores

A convite da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE), o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Crecisp), José Augusto Viana Neto participa hoje (2), a partir das 16 horas, de uma transmissão ao vivo sobre o tema “As ações do Crecisp e o Mercado Imobiliário em tempos de Covid-19”.

Mediação

A atividade será mediada pelo presidente da ACE, Fernando Fernandes, com a participação especial por José Carlos Trevisan Junior, advogado, empresário do mercado imobiliário e integrante da Diretoria Executiva da entidade suzanense.

Participação

Para participar, basta acessar o canal da ACE Suzano no Facebook https://www.facebook.com/acesuzano/live .

Bairros da telemedicina

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano informou que o serviço de telemedicina registrou cerca de 1,8 mil atendimentos após três meses de funcionamento.

Bairros

Uma informação importante foi o local dos atendidos. Dos moradores, 7,27% são da área central; 6,77 % do Miguel Badra; 3,72% do Jardim Colorado; 3,33% do Jardim Monte Cristo; 3,05% da Vila Urupês; e o restante está dividido entre os demais bairros do município.