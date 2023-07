LANCE LIVRE 02-07-2023

Dois novos empreendimentos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou, pelas redes sociais, que, menos de um ano, a área central de Suzano contará com dois novos empreendimentos, sendo um na rede hoteleira e outro na residencial. Segundo o prefeito, isso garantirá cerca de 100 empregos para a cidade. (O DS trouxe detalhes na edição de ontem)



Parceria

De acordo com o prefeito, por meio de uma parceria entre as empresas GMAC Construtora, do engenheiro e investidor Gilberto Abi Chedid, e seu filho, Gilberto Mendes Abi Chedid; e a Prime Empreendimentos Imobiliários, do investidor Hugo Bob, a cidade ganhará dois empreendimentos novos.



Local

O novo empreendimento residencial será erguido na Rua Nossa Senhora Aparecida e terá cerca de 70 apartamentos entre 24 e 60m². O inédito apart-hotel, conceito no qual cria-se um prédio de apartamentos com serviços de hotelaria, será instalado na antiga construção situada na Rua General Francisco Glicério, na altura da praça João Pessoa, conferindo um novo visual à região.



Em desenvolvimento

“Nosso município segue em desenvolvimento em consonância com o empreendedorismo local”, disse o prefeito.



População

O Estado de São Paulo tinha, em 1º de agosto de 2022, 44.420.459 habitantes, o equivalente a um quinto dos habitantes do País, segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE na quarta.



Acima da média

Com isso, o Estado apresentou um crescimento populacional acima da média do Brasil em relação a 2010, quando tinha uma população de 41.262.199 habitantes.