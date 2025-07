LANCE LIVRE 02-07-2025

Pedro Ishi recebe deputado Delegado Palumbo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu nesta terça-feira (1º) a visita do deputado federal Mario Palumbo Junior, o Delegado Palumbo.



Compromisso

O encontro reforçou o compromisso da administração municipal em buscar parcerias que contribuam para a ampliação das políticas de proteção e bem-estar das famílias.



Presenças

O chefe do Executivo esteve acompanhado dos secretários Francisco Balbino (Segurança Cidadã) e Alex Santos (Governo), além do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e do articulador político Niqueias Ferreira Borges, o Nick do Transporte. “A presença do deputado Delegado Palumbo demonstra que Suzano tem sido vista com atenção e respeito quando o assunto é segurança pública”, destacou o prefeito Pedro Ishi.



Fusão PSDB e Podemos

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) aprovou a incorporação com o partido Podemos durante a 17ª Convenção Nacional da sigla, segundo informações da CNN Brasil.



Unificação

A decisão marca mais um passo para a unificação das duas legendas. No Alto Tietê, o deputado federal Rodrigo Gambale e a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, são os dois expoentes do Podemos no Alto Tietê. Assim que aprovado pelos dois partidos, o processo de fusão será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).