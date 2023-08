LANCE LIVRE 02-08-2023

Ashiuchi e o vôlei

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve na Arena Suzano na semana passada para prestigiar o evento de apresentação do Suzano Vôlei para a temporada 2023/2024. Na ocasião, foi apresentado o novo grupo de atletas, comissão técnica e uniformes de jogo do clube aos patrocinadores e à torcida, que puderam acompanhar a solenidade no ginásio municipal.



Agradecimento

O prefeito agradeceu os presentes e ressaltou a importância do projeto que está chegando em sua terceira temporada na primeira divisão. “O Suzano Vôlei vai além do esporte, pois estamos falando de um verdadeiro transformador social que colabora com doações para o Fundo Social e move a paixão de muitos dos nossos munícipes. Dou boas vindas aos novos membros da equipe, em especial ao técnico Magoo, e desejo uma temporada de muitas glórias ao clube”, concluiu.



Fundação Casa e Condemat

Com foco no tema “Inserção de Aprendizes em Situação de Vulnerabilidade”, a Fundação Casa, em conjunto com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e a Fundação Roberto Marinho, realizam seminário na próxima quinta-feira (10), das 10 às 12 horas.



Dia da Juventude

O evento, em alusão ao Dia da Juventude, celebrado anualmente em 12/08, acontecerá na Sede da OAB de Mogi das Cruzes, e é voltado para empresários, atores do sistema de garantia de direitos e prefeituras de cidades do Alto Tietê e da região.



Seminário

O seminário contará com a presença de representantes da Câmara Técnica do Condemat, da Divisão Regional do Vale do Paraíba (DRVP) e da Gerência de Pós-Medida, ambas da Fundação Casa, do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Roberto Marinho (Cieds-FRM), do Judiciário, do Instituto Recomeçar, do Instituto Ser+ e da Ordem dos Advogados (OAB).