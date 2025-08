LANCE LIVRE 02-08-2025

Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fará um procedimento médico na tireoide no próximo domingo (3) no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista.



Agendas

Com isso, agendas - que poderiam incluir reuniões com políticos do Alto Tietê, entre eles prefeitos - serão adiadas.



Interno

No dia seguinte ao procedimento, Tarcísio vai cumprir apenas agendas internas no seu gabinete.



Radioablação

O procedimento é chamado de radioablação por ultrassonografia na tireoide e é considerado não invasivo e de rápida recuperação, com alta prevista no mesmo dia.



Parceria Condemat e Gerando Falcões

Será oficializada nesta segunda-feira, às 14h30, a parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e a ONG Gerando Falcões para o projeto Asmara. O objetivo é fomentar a atuação feminina na economia criativa.



Conselhos dos Fundos Sociais

A parceria será coordenada pelo Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat+, com apoio das Câmaras Técnicas de Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas para Mulheres, e vai envolver os 14 municípios consorciados.



Reconhecimento

A Gerando Falcões é reconhecida internacionalmente por sua atuação. O projeto Asmara é uma tecnologia social que promove o empoderamento econômico de mulheres em vulnerabilidade, moradoras de favelas e periferias. A assinatura da parceria terá a presença do presidente do Condemat+, Eduardo Boigues, prefeito de Itaquá, e do CEO e Fundador da Gerando Falcões, Eduardo Lyra.