terça 02 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Jornal Diário de Suzano - 02/09/2025
Lance Livre

LANCE LIVRE 02-08-2025

02 setembro 2025 - 05h00Por editoracao

Suzano avança  em tratativas  com o governo
A Prefeitura de Suzano deu mais um passo rumo ao fortalecimento de sua política de segurança com a continuidade das tratativas com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para adesão a programas e ações conjuntas.  
 
Reunião 
A reunião ocorreu na manhã da última quinta-feira (28), na capital paulista, e contou com a presença do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do assessor parlamentar Bruno Genovezzi, representando o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.
 
Subsecretaria  de Gestão
Na ocasião, a dupla suzanense foi recebida por integrantes da Subsecretaria de Gestão Corporativa, incluindo a diretora de Relações Governamentais e Institucionais, Mariana Marques Mesquita; o delegado titular Renato de Almeida Barros; e a assessora da Diretoria Técnico-Policial, investigadora Tereza Bueno Alves.  
 
Pauta 
O encontro teve como pauta central o fortalecimento do vínculo institucional entre Suzano e o governo estadual, com foco na ampliação da proteção e da vigilância nos bairros.
 
Construção  de parcerias 
Para Alex Santos, a construção de parcerias sólidas com o Estado é essencial para garantir mais segurança à população. “A gestão do prefeito Pedro Ishi tem se empenhado em viabilizar soluções eficientes e estruturadas, que impactem diretamente o dia a dia dos nossos moradores. A segurança é uma prioridade e estamos trabalhando para ampliar a presença de programas estaduais no município”, afirmou. A iniciativa também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, liderada por Francisco Balbino, que tem atuado de forma integrada com as forças estaduais e investido em novas tecnologias, como o sistema de videomonitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI).