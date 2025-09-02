LANCE LIVRE 02-08-2025

Suzano avança em tratativas com o governo

A Prefeitura de Suzano deu mais um passo rumo ao fortalecimento de sua política de segurança com a continuidade das tratativas com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para adesão a programas e ações conjuntas.



Reunião

A reunião ocorreu na manhã da última quinta-feira (28), na capital paulista, e contou com a presença do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do assessor parlamentar Bruno Genovezzi, representando o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.



Subsecretaria de Gestão

Na ocasião, a dupla suzanense foi recebida por integrantes da Subsecretaria de Gestão Corporativa, incluindo a diretora de Relações Governamentais e Institucionais, Mariana Marques Mesquita; o delegado titular Renato de Almeida Barros; e a assessora da Diretoria Técnico-Policial, investigadora Tereza Bueno Alves.



Pauta

O encontro teve como pauta central o fortalecimento do vínculo institucional entre Suzano e o governo estadual, com foco na ampliação da proteção e da vigilância nos bairros.



Construção de parcerias

Para Alex Santos, a construção de parcerias sólidas com o Estado é essencial para garantir mais segurança à população. “A gestão do prefeito Pedro Ishi tem se empenhado em viabilizar soluções eficientes e estruturadas, que impactem diretamente o dia a dia dos nossos moradores. A segurança é uma prioridade e estamos trabalhando para ampliar a presença de programas estaduais no município”, afirmou. A iniciativa também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, liderada por Francisco Balbino, que tem atuado de forma integrada com as forças estaduais e investido em novas tecnologias, como o sistema de videomonitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI).