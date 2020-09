Lance Livre 02-09-2020

Vice de Lacerda

O pré-candidato a prefeito pelo PSL, Israel Lacerda, ex-presidente da Câmara de Suzano, anunciou o Policial Militar (PM), Eduardo Andrade Santos, o Soldado Eduardo, como pré-candidato a vice na chapa. Eduardo é do Patriota.

Policial à paisana

O soldado Eduardo foi o policial à paisana e o primeiro a chegar na Escola Estadual Raul Brasil para atender ocorrência de atentado em março de 2019.

Dia do Santo

Expedito

A Câmara de Suzano vota hoje o projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município, o “Dia do Santo Expedito”.

19 de abril

De acordo com o documento, a comemoração deverá acontecer, anualmente, no dia 19 de abril, para homenagear o santo católico.

Acompanhamento remoto

Pelas redes sociais, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou que está acompanhando remotamente as atividades que estão acontecendo por Suzano.

Manutenção

Além de citar, os serviços no Viaduto Ryu Mizuno, o prefeito falou da manutenção no Jardim Planalto. Neste bairro foram contempladas as ruas Maria Aparecida da Silva Bezerra, Gregório Bonifácio da Silva, Marcílio Gonçalves da Silva e João Venâncio dos Santos, além da Estrada Velha Dr. Baruel.

Padre Eustáquio

A Prefeitura de Poá realizou a recuperação do monumento em homenagem a Padre Eustáquio, que está localizado na rotatória nas proximidades da Praça dos Eventos.

Canonização

Com Padre Eustáquio, Poá pode ser a primeira cidade do Alto Tietê que poderá ter um personagem declarado santo. O processo de canonização ainda está em andamento no Vaticano.

Museu

O legado em vida e morte do vigário ainda permanece vivo, principalmente com o museu construído para contar a história do beato, que fica instalado na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes.