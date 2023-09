LANCE LIVRE 02-09-2023

Aniversário de Mogi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), parabenizou nesta sexta-feira (1º), Mogi das Cruzes. A cidade vizinha completou 463 anos.



1940

O prefeito lembrou que até a década de 1940, “Suzano fez parte do território mogiano e compartilhou muito da história da região”.



Amiga e inspiradora

“Mogi das Cruzes é uma cidade amiga e inspiradora. Dela Suzano se derivou há setenta e quatro anos e hoje seguimos rumo ao desenvolvimento. Desejamos que o município mogiano cresça cada dia mais e seja sempre sinônimo de tradição e motivo de orgulho para todo o Alto Tietê”, disse o prefeito.



Homenagem à professora

O prefeito Rodrigo Ashiuchi homenageou a professora Marileide Franzini em seu gabinete na tarde desta quarta-feira (30) como forma de agradecimento pelos anos de contribuição à Prefeitura de Suzano. Servidora há 23 anos, a pedagoga atua na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, e está atingindo aposentadoria após mais de 30 anos de carreira nesta semana.



Placa

Acompanhado da gestora estratégica da Educação de Suzano, Renata Priscila Valencio, Ashiuchi recebeu a professora junto com o filho dela, Gabriel Vinicius Franzini da Silva, e o diretor da unidade, Erly Pereira Fernandes Junior, para entregar uma placa de honra ao mérito pelo serviço prestado à Prefeitura ao longo das últimas décadas, como agradecimento pela carreira da paulistana que hoje reside na Vila Amorim.



Novo secretário de Abastecimento

O comerciante Rolgaciano Fernandes Almeida assumiu o comando da Secretaria de Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura de Itaquaquecetuba. Com 20 anos de vida pública, secretário atuava como adjunto da pasta.