Lance Livre 02-10-2019

Bertaiolli se reúne com Bolsonaro

O deputado federal Marco Bertaiolli se reúne hoje com o presidente Jair Bolsonoro (PSL). No encontro, que contará também com a presença de toda a bancada do PSD no Congresso Nacional, o parlamentar vai apresentar a proposta de revisão, modernização e atualização da Lei da Aprendizagem.

Desde fevereiro

Desde fevereiro, quando assumiu o cargo de deputado federal, Bertaiolli vem se dedicando a esta análise da Lei do Jovem Aprendiz por entender que, após 20 anos da sua promulgação, é preciso que haja uma modernização, desburocratização, adequando às novas tendências do mercado de trabalho e também às necessidades, qualificações e aptidões dos jovens, que podem se tornar aprendizes a partir dos 14 anos.

Mais velha

“A lei é mais velha que muitos jovens que hoje estão acessando o mercado de trabalho com expectativas muito diferente de 20 anos atrás e os empreendedores também mudaram a forma de empreender e a relação entre empregador e empregado nestas duas últimas décadas”.

Ponto de equilíbrio

Encontrar o ponto de equilíbrio entre as entidades, empresas, jovens e todos os segmentos envolvidos é o grande desafio, segundo Bertaiolli, que já realizou diversas reuniões sobre o tema e na última quinta-feira, dia 26, promoveu o 1º Debate Nacional sobre a Lei da Aprendizagem em Brasília.

Suzano é eleita

Empresa do Ano

A Suzano foi eleita a Empresa do Ano do setor de Papel e Celulose na 16ª edição do anuário Melhores da Dinheiro, da revista IstoÉ Dinheiro. A companhia também apareceu na 2ª posição do ranking Super 20, que elege as empresas que mais se destacaram no ano de 2018. Foi vencedora em práticas de Recursos Humanos e, entre as empresas do setor, destacou-se ainda na categoria Governança Corporativa.

Anúncio

O anuário Melhores da Dinheiro é um dos maiores rankings empresariais do Brasil e elege, a partir da análise dos dados de cada empresa participante, os destaques em 22 setores industriais analisados. As companhias são avaliadas de acordo com cinco critérios de gestão: Sustentabilidade Financeira, Recursos Humanos, Inovação e Qualidade, Responsabilidade Social e Governança Corporativa.