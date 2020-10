Lance Livre 02-10-2020

Conseg Palmeiras

O advogado José Gustavo Ferreira dos Santos comunicou seu afastamento temporário, até dia 15 de novembro, da presidência do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Distrito de Palmeiras.

Vice

Assume no lugar do advogado, o vice-presidente do Conseg, Santo Gimenez.

‘Viver Cidade

Distrito de

Palmeiras’

Gustavo explicou que o afastamento ocorre porque foi criado, junto com um grupo de moradores, o Movimento “Viver Cidade Distrito de Palmeiras” que pretende ouvir propostas dos candidatos a prefeito e vereador de Suzano.

Timidez nas ruas

A campanha municipal para os cargos de prefeito e vereador nas cidades da região ainda é tímida.

Pandemia

Um dos motivos é por causa da pandemia da Covid-19 que impede, sobretudo, aglomerações.

Páginas nas

redes sociais

Praticamente todos os partidos políticos de Suzano com candidatos a prefeito criaram páginas nas redes sociais, sobretudo, no Facebook com informações sobre as campanhas.

Sem informações diárias

Um dos problemas, no entanto, é falta de atualizações diárias das páginas.

Lives com

candidatos

a vereador

A exemplo de outras regiões do Estado, como no Grande ABC, candidatos a prefeito das cidades do Alto Tietê estudam a possibilidade de realizar lives com os candidatos a vereador.

Fortalecimento

Seria uma forma de fortalecer as campanhas e, ao mesmo tempo, contribuir com os candidatos às vagas nas câmaras municipais. Seria uma forma também de reforçar a campanha, uma vez que o trabalho presencial está mais difícil por conta da pandemia.