Lance Livre 02-11-2017

Vereador

por um Dia

A Câmara de Suzano sediou, em sessão realizada na manhã de ontem, o projeto “Vereador por um Dia”.

Guarda Mirim

Os aspirantes da 61ª turma – 2º semestre da Guarda Mirim de Suzano (GMS) foram empossados e entregaram uma síntese das melhores propostas para o município, elaboradas durante o processo eleitoral realizado pela entidade.

Montam partidos

Os jovens que participam do projeto montam partidos, constituem coligações, firmam e debatem propostas de governo, lançam candidatura, organizam campanhas eleitorais, criam o Código Eleitoral (que é constituído pela própria turma), votam e apuram os votos.

Eleitos

Foram eleitos como prefeito e vice-prefeito, com 79 votos, Natan Alves de Almeida, do Partido Nacional Progressista Estudantil (PNPE), e Gabriel do Nascimento Fonseca, do Partido Pró-Ativo Revolucionário (PPR).

Vereadoras

Como vereadoras, as eleitas foram Victoria Carolina Peixoto Cavalcante Macedo, do Partido Comunitário de Suzano (PCS), com 30 votos; Franciele Pereira Santana, do PPR, com 28 votos; Messias Lins Teste Junior, do Partido Contemporâneo Juvenil (PCJ), com 21 votos; e Jeniffer Cavichioli Fialho, do Partido Nação Revolucionária (PNR), com 13 votos.

Elogios ao projeto

O chefe do Executivo Natan Alves elogiou o projeto. “Ele nos fez pensar as razões de exercermos a democracia. Se estamos aqui hoje, é porque queremos ser e ver cidadãos mais politizados”, pontuou.

Parlamentar

Já a parlamentar Victoria Carolina destacou a importância do voto. “Nós expandimos a nossa mente, e a partir de agora, vemos a política com outros olhos. Valorizamos o voto, capaz de mudar o presente e o futuro. Graças a nós, vereadores eleitos, outras pessoas podem ter esperança. O mérito destas propostas é de todos os alunos”, disse.

Autoridades

Entre as autoridades presentes, estão o presidente da Casa de Leis, Zaqueu Rangel (PSDB); o presidente da Guarda Mirim, Natal José Francisco, entre outras pessoas.