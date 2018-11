Lance Livre 02-11-2018

Câmara debate

segurança

Segurança pública foi o principal tema debatido em sessão da Câmara de Suzano. Os parlamentares relataram situações que aconteceram em bairros da cidade e também no Cemitério São João Batista, no bairro do Raffo.

Vila Amorim

O vereador Jaime Siunte (PTB) revelou que a região da Vila Amorim é um dos bairros atingidos. Ele citou que já solicitou, por requerimento, a instalação de uma base do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano para essa região.

Furto

O vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, relatou que houve um furto de um trator no cemitério São João Batista, no bairro do Raffo.

Outros vereadores

Outros vereadores também comentaram sobre a situação da segurança, entre eles, Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado.

Novembro Azul

A Câmara de Suzano publicou a lei que institui em Suzano o “Novembro Azul”, dedicado a ações de prevenção do câncer de próstata e da saúde do homem. O projeto é de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.

Saúde

A lei determina que a Secretaria de Saúde realize todos os anos, em cooperação com a iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais e científicas, campanha de esclarecimentos e outras ações educativas para incentivar a realização de exames preventivos de detecção do câncer de próstata e outras doenças que acometem primordialmente a população masculina.

Inca

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos desta doença.

65 anos

O câncer de próstata atinge, em sua maioria, homens a partir dos 65 anos e é o segundo tipo de câncer mais comum entre o sexo masculino.