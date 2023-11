LANCE LIVRE 02-11-2023

Projetos sustentáveis

A Prefeitura de Suzano marcou presença no XVII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (Encac) e no XIII Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído (Elacac), que está sendo realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no bairro de Higienópolis, em São Paulo.



Elvis Vieira

A administração municipal esteve representada nesta segunda-feira (30/10) pelo secretário de Habitação e Planejamento Urbano, Elvis Vieira, que falou sobre o Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor durante a abertura do evento.



Programação

A programação de atividades conta com convidados internacionais, como os professores Andreas Matzarakis, da Universidade de Freiburg, da Alemanha; Antonio Lopes, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; e Hugo Romero, do Departamento de Geografia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile. Entre os temas abordados nos três dias de atividades destacam-se “Clima Urbano frente às mudanças climáticas”, “Saúde e Qualidade no projeto”, “Mapa de Ruído e Qualidade Ambiental” e “Atualizações de normas e legislações pós-pandemia de Covid-19”.



Trocas de experiências

As trocas de experiências entre os especialistas têm como objetivos: discutir a consciência e responsabilidade social, ecológica e ambiental no edifício e na cidade; contribuir com a disseminação e documentação dos princípios da arquitetura bioclimática, conforto ambiental, eficiência energética e sustentabilidade; promover inovação tecnológicas em sistemas de aquecimento, resfriamento, tratamento acústico e iluminação no ambiente construído; e discussão de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do ambiente construído.