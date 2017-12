lance Livre 02-12-2017

TCE lança indicador para medir eficiência

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lança na próxima segunda-feira, na Capital, o Índice de Efetividade da Gestão Estadual (IEG-E), indicador criado pela Corte para medir a eficiência da administração do governo do Estado.

Na região

Se no Alto Tietê, o governo do Estado ainda tem deixado de cumprir prazos com obras dos municípios, a expectativa é de que o novo índice possa medir a efetividade do governo estadual em outras categorias.

342 quesitos

Composto por 342 quesitos de cinco diferentes áreas de atuação pública - Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal e Segurança - , o novo índice foi elaborado por uma equipe de técnicos e especialistas do TCESP com a colaboração de representantes da sociedade civil, do governo e de universidades como a USP e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

FGV- Eleições

O coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, Pablo Cerdeira, ressalta que fake news não é algo novo: boatos e notícias falsas sempre circularam. Porém, de acordo com ele, a questão é que agora isso tomou mais relevância e pode interferir no resultado das próximas eleições no Brasil, especialmente pela facilidade de comunicação que temos nos dias atuais.

Proliferação

"A proliferação de notícias falsas e a atuação de robôs na internet podem acarretar problemas nas eleições brasileiras de 2018, a exemplo do que ocorreu nas campanhas americanas e francesas, de Hillary Clinton e Emmanuel Macron”.

Obviamente falsas

Segundo ele, há notícias dadas que são obviamente falsas e outras que estão numa área cinzenta. “Por isso, acredito muito mais no trabalho da sociedade para combater essas fake news, em parceira com as empresas de mídia”, diz Pablo Cerdeira.

Automatizadas

O professor ressalta que a ação insidiosa dos que criam e propagam fake news na internet e lançam mão de contas automatizadas nas redes sociais - os chamados robôs - representa uma séria ameaça. Infla artificialmente a representatividade de candidatos e ideias e desvirtua o debate público durante a campanha eleitoral do ano que vem.