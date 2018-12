Lance Livre 02-12-2018

Fatec

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) protocolou no Centro Paula Souza o projeto executivo para implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano.

Expectativa

A expectativa agora é de que o andamento para início das obras seja acelerado.

Virtual e

pessoalmente

A entrega foi feita virtual e pessoalmente, após o recebimento do documento por parte da empresa responsável pela elaboração e também depois da análise técnica da equipe da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Parecer

Agora, caberá ao órgão do governo estadual dar o parecer final e autorizar a preparação do processo licitatório para a construção do campus.

Terreno público

O terreno público municipal onde será construído o campus da Fatec fica na esquina das avenidas Mogi das Cruzes e Paulista, no Jardim Monte Cristo, ao lado da sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) em Suzano.

19,5 mil metros

Tem 19,5 mil metros quadrados e é avaliado em cerca de R$ 9,5 milhões. Atualmente, há dois campos de futebol no local utilizados por times amadores da comunidade, mas estes serão transferidos para as dependências do Parque Municipal Max Feffer, a fim de que a doação para o Centro Paula Souza seja efetivada de fato.

Projeto

A empresa que elaborou o projeto executivo foi contratada por aproximadamente R$ 2 milhões, em 2014, pela administração municipal passada.

Centro Paula

Souza

A expectativa é de que o Centro Paula Souza dê aval positivo para que possa ser realizada a licitação para iniciar a obra do campus da Fatec.