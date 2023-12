LANCE LIVRE 02-12-2023

Audiência da Segurança Cidadã

A Secretaria de Segurança Cidadã realiza na segunda-feira (4), às 17 horas, uma audiência pública de prestação de contas na Câmara de Suzano.



Comissão

A audiência será comandada pela Comissão Permanente de Segurança Pública, que tem como presidente a vereadora Gerice Lione (PL); como relator o parlamentar Jaime Siunte (PSDB); e como membro o vereador Lazario Nazare Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



OAB de Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) preparou uma série de eventos para o mês de dezembro, conforme programação divulgada pela entidade nesta semana.



Jantar

A principal atração dos últimos dias de 2023 será o Jantar de Confraternização da advocacia, a ser realizado no dia 19 (terça-feira), a partir das 20 horas, no Espaço Real Buffet (estrada Sete Pontes, 200 - Chácara Estância Paulista).



Entrega de carteiras

Além da confraternização, a subseção prepara outros eventos em sua sede para o último mês de 2023. A exemplo, na próxima quinta-feira (07/12), acontecerá a cerimônia de entrega de carteiras aos novos membros da Ordem, com previsão de outorga para cerca de dez inscritos. No mesmo dia haverá também o ato de entronização do quadro do advogado Wellington da Silva Santos, que ocupou a presidência da OAB Suzano por dois mandatos, entre 2016 e 2021.



Inscritos

Já no dia seguinte (08/12), às 14 horas, ocorrerá a segunda cerimônia de outorga de carteiras, contemplando mais 20 inscritos. A solenidade acompanhará uma homenagem aos membros da classe que possuem entre 40 e 50 anos de serviço prestado à advocacia, sendo um modo de retribuir todo o empenho em prol da sociedade ao longo das décadas de atuação.