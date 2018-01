Lance Livre 03-01-2018

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat) deu posse ontem ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) como novo presidente da entidade.

Revista

Na ocasião, o consórcio lançou a Revista “Condemat em Ação” - um boletim informativo da prestação de contas de 2017.

Conquistas

No informativo, a entidade enumera conquistas como recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) no valor de R$ 980 mil, a duplicação da Mogi-Dutra e a expansão da coleta seletiva.

Série de reuniões

No mesmo levantamento, o Condemat apresenta também a série de reuniões realizadas ao longo de 2017 em diferentes setores do governo estadual.

Facebook do TRE

Conectado ao Facebook desde setembro de 2015, o TRE-SP atingiu a marca de 50 mil curtidas. O Tribunal agradeceu aos eleitores e ao público em geral que interagem com a página e contribuem com o compartilhamento de informações da Justiça Eleitoral.

Canal

O Facebook do TRE é um canal de relacionamento que busca a aproximação com o público e possibilita à instituição conhecê-lo melhor por meio de curtidas, comentários, dúvidas e compartilhamentos.

Posts

Em posts leves, descontraídos e multimidiáticos, o TRE e aborda principalmente serviços ao eleitor e temas sociais e ambientais.

Engajamento

do público

O engajamento do público com o perfil da Justiça Eleitoral na rede social fornece informações relevantes para que o órgão aumente a qualidade de seus serviços, aperfeiçoando-os e fazendo os ajustes necessários.

Outras redes

Além do Facebook, o Tribunal está presente no Twitter e YouTube. No microblog Twitter, o usuário fica por dentro das decisões judiciais, normas legais e dos serviços oferecidos ao cidadão.

YouTube

Já no YouTube o internauta acessa conteúdo sobre o trabalho exercido pelo Tribunal e sobre o processo eleitoral, com orientações práticas para candidatos, partidos políticos e eleitores.