LANCE LIVRE 03-01-2024

Eleições municipais

Este ano será de eleições em todos os municípios do País, onde iremos eleger ou reeleger prefeitos e vereadores.



Outubro

Como em todos os anos, a eleição será em outubro. Para 2024, a eleição está marcada para 6 de outubro.



Convenções

Os partidos políticos deverão realizar convenções para definir seus candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto. A partir das escolhas, os candidatos terão até 15 de agosto para apresentar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral.



Propaganda

O início das propagandas eleitorais está previsto para ocorrer logo após o fim do prazo para registro de candidaturas, a partir de 16 de agosto.



Alto Tietê

Das dez cidades do Alto Tietê, apenas em duas os atuais prefeitos não poderão se reeleger, pois já estão no segundo mandato. É o caso de Suzano e Salesópolis.



Oito cidades

As outras oito cidades terão, a depender de questões políticos, claro, candidatos a reeleição, como em Itaquá, com Eduardo Boigues, Ferraz com Priscila Gambale, Mogi com Caio Cunha e Poá, com Marcia Bin.



Mensagens

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, publicou mensagem de Feliz Ano Novo para a população.



Compromisso

“Pessoal, 2024 começou e venho aqui para mais uma vez reforçar meu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da nossa querida cidade de Suzano!”, disse. Tenho a missão de honrar os 110.001 votos de confiança que a população depositou em mim para mais este mandato, e é uma satisfação seguir com este propósito diariamente, sobretudo neste meu último ano como prefeito.