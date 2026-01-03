LANCE LIVRE 03-01-2026

Balanço das secretarias

As secretarias da Prefeitura de Suzano iniciaram a divulgação de balanço das atividades de 2025 e apontam resultados positivos.



Redes sociais

O prefeito Pedro Ishi (PL), pelas redes sociais, fala um pouco de cada pasta afirmando que 2026 será um ano de muitas realizações.



DS Entrevista

Na entrevista concedida por ele ao DS Entrevista ao vivo, ele falou sobre as principais ações do ano.



Jucélio deixa a Secom

O jornalista Jucélio Salvador anunciou seu desligamento da Secretaria de Comunicação (Secom) de Ferraz de Vasconcelos. Ele ocupava o cargo de coordenador da pasta. Jucélio agradeceu a parceria e respeito com os veículos de comunicação da região. “Foram cinco anos de uma relação que virou amizade e admiração mútua”, disse.

25 anos

O jornalista está há 25 anos na comunicação pública. Segundo ele, “despedidas são normais, mas a cada porta que se fecha, outra se abre para nos encontrarmos novamente”.





Dedicação à família

Ele disse que, neste momento, vai se dedicar à família e a sua empresa. Pretende tirar férias e descansar, “para só depois analisar as possibilidades”.



Arujá

A coluna apurou que o destino de Jucélio será a Prefeitura de Arujá do prefeito Luís Camargo, que também é presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Ele recebeu convite para atuar na Comunicação.