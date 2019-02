Lance Livre 03-02-2019

aSegurança Pública

A segurança pública foi um dos principais assuntos pautados durante a campanha eleitoral do ano passado. Com os candidatos assumindo os cargos, o tema agora é colocado em prática por meio de projetos e ações.

Bonificação

para os policiais

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou, na semana passada, que 73.857 policiais civis, militares e técnico-científicos de São Paulo receberão bonificação por resultado referente ao segundo trimestre de 2018.

Valor

No total, o valor chega a R$ 128.922.125,00. O governador assinou a liberação do bônus do segundo trimestre de 2018 e foi pago.

Beneficiados

Serão beneficiados policiais que atuam em áreas em que houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral no trimestre.

Expectativa

A expectativa é que os policiais do Alto Tietê sejam beneficiados com o novo bônus.

Mais de 53 mil

Ao todo, serão favorecidos com a bonificação 53.426 policiais militares, 17.880 civis e 2.551 técnico-científicos.

Pago

Contando com esta bonificação, foram pagos 826.664 bônus (R$ 945,5 milhões) desde 2014, quando o programa foi criado com objetivo para premiar o esforço dos policiais na redução de crimes.

Operações

Na semana passada também foi divulgado o balanço das cinco operações da Polícia Militar que desencadeadas em janeiro. Na volta das férias dos paulistas, no dia 2 de janeiro, foi deflagrada a primeira edição da São Paulo Mais Seguro.

Ao longo do mês

Ao longo do mês, outras quatro grandes operações foram desencadeadas. As três operações São Paulo Mais Seguro e duas edições da Rodovia Mais Segura, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realizadas até agora resultaram na detenção de 784 pessoas e recaptura de 485 procurados da Justiça.