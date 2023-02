LANCE LIVRE 03-02-2023

Embaixador do Japão

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se encontrou com o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, na tarde desta quinta-feira (2), na companhia de outras autoridades do Alto Tietê.



Em Mogi

O evento, realizado na Associação Cultura de Mogi das Cruzes Bunkyo, situado na Vila Industrial, contou com a presença de 100 pessoas, entre autoridades e representantes de instituições orientais da região.



Recepção

Na cerimônia de recepção, o embaixador explicou que sua visita se deve à forte presença de cidadãos com descendência e ascendência oriental nos municípios do Alto Tietê. “A cultura oriental é notada em vários aspectos, especialmente na agricultura, que tem a contribuição japonesa de maneira maciça. É muito bom sabermos que os ensinamentos nipônicos foram consolidados por aqui. A Akimatsuri (Festival de Outono) e outras festividades que também acontecem no Alto Tietê ajudam a unir Brasil e Japão. Agradeço a mobilização dos órgãos públicos para que a tradição japonesa continue sendo valorizada”, disse o embaixador, em português.



Forte laços

O prefeito de Suzano destacou os fortes laços que unem Brasil e Japão, especialmente na região, que contribuíram de maneira significativa no desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê. “O Brasil é o País com o maior número de japoneses fora do Japão. Nós temos presença de orientais na agricultura, no comércio, nas escolas e também na política, por onde passaram grandes prefeitos, secretários e vereadores”.



Pagamento de dívidas em Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), disse, pelas redes sociais, que até o fechamento do mês passado, a Prefeitura pagou mais de R$ 56 milhões de dívidas.



Só em janeiro

Só no mês de janeiro, foram mais de R$ 5 milhões pagos em contas atrasadas por “erros do passado”, disse a prefeita.



Posse em Brasília

A prefeita de Ferraz participou nesta semana da posse do irmão e deputado federal eleito Rodrigo Gambale (Podemos). Esse é o 1º mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. Rodrigo Gambale era deputado estadual.