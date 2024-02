LANCE LIVRE 03-02-2024

Bloco de Carnaval da OAB de Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá a segunda edição do bloco carnavalesco “Libera o Alvará” no próximo dia 8 (quinta-feira), às 20 horas, no Boteco Mathias (Rua General Francisco Glicério, 1.407 - centro). A organização é da Comissão de Eventos da entidade.



Advocacia

A festividade é voltada à advocacia de Suzano e região, estudantes e amigos dos profissionais inscritos na ordem.



Presidente da comissão

A presidente da Comissão de Eventos, Cíntia Duarte, pontua que a promoção da segunda edição do bloco representa um momento de diversão à classe, visto que a primeira foi considerada um sucesso. “No ano passado também promovemos uma noite de folia no Boteco Mathias e tivemos cerca de 200 pessoas participando com muita alegria”, disse.



Pontos altos

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressalta que o Boteco Mathias é um dos pontos mais conhecidos na cidade pelo espaço amplo e por estar situado no coração do município, por isso, renovar a parceria para mais uma edição do bloco é motivo de alegria.



Recursos da educação

As prefeituras das cidades da região estão preocupadas com a queda nso recursos da educação. Nesta semana, a Prefeitura de Suzano, assim como as demais administrações municipais do Alto Tietê e de outras regiões do Estado de São Paulo, além da capital, anunciaram que vão tentar reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que altera o método de repasse das Quotas do Salário-Educação (QSE), promovido pelo governo federal, conforme reportagem trazida pelo DS.



Perdas

Com a mudança, a Prefeitura de Suzano deixará de obter uma verba da ordem de R$ 13 milhões por ano, porém, o Poder Executivo municipal já se mobiliza para suprir essa diferença enquanto a nova regra não for revertida ou receber uma compensação por parte da União ocasionada pela perda do recurso.