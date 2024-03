LANCE LIVRE 03-03-2024

Pedro Ishi

O que era esperado aconteceu na semana passada: a saída do secretário Pedro Ishi (PL) da Saúde de Suzano. Ele retorna para a Câmara Municipal para concluir o mandato.



Médico ortopedista

O médico ortopedista Diego Alves Ferreira assumiu o cargo na quinta-feira. Está em atuação. Ele prestava serviços para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano desde o primeiro ano de residência médica, em 2010, como plantonista.



Coordenador

Assumiu o cargo de coordenador em janeiro de 2017, onde exerceu a função até o presente momento.



Formação

O novo secretário de Saúde de Suzano se formou em 2007, na cidade de Bragança Paulista, e, desde então, trabalhou em diversas unidades de referência do Estado de São Paulo. Em 15 anos de profissão, ele acumulou experiências nos Hospitais São Camilo, São Luiz, Cruz Azul, Independência e Luzia de Pinho Melo.



Enchentes

As enchentes serão pauta de audiência marcada para a próxima segunda-feira, dia 4 de março, em Suzano. A reunião será, às 17 horas, para discutir alagamentos, enchentes e o Plano de Drenagem do município.



Comissão

A reunião foi convocada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente do Legislativo, formada este ano pelos vereadores Márcio Alexandre dos Santos (PL - presidente), o Márcio Malt; Antonio Rafael Morgado (PDT - relator), o professor Toninho Morgado; e Jaime Siunte (PSDB - membro).



Pedido de limpeza do Rio Tietê

O pedido de desassoreamento do Rio Tietê tem sido feito constantemente pelos prefeitos da região, que já receberam informação sobre início de obras.