Lance Livre

LANCE LIVRE 03-03-2026

03 março 2026 - 05h00Por editoracao

Valdemar  Costa Neto 
Continua repercutindo no cenário político da região o evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.  
 
Políticos  do Alto Tietê
Quase 100% dos políticos do PL estiveram no evento: vereadores, secretários, prefeitos, presidentes de diretórios, entre outros cargos. 
 
Trajetória 
A homenagem, proposta pelo presidente da Casa, deputado André do Prado, reconheceu sua trajetória e contribuição à política paulista e brasileira. 
 
1,5 mil pessoas 
Só para se ter uma ideia, a cerimônia reuniu mais de 1,5 mil pessoas, entre senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões do Estado e do País.  
 
Governador 
O governador Tarcísio de Freitas, os senadores Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e Astronauta Marcos Pontes, o deputado federal Marcio Alvino, o presidente estadual do PL-SP, Tadeu Candelária, familiares e convidados também estiveram presentes.
 
Eleições
O PL está articulado para as eleições deste ano e, segundo o presidente nacional, a expectativa é de conseguir eleger um ótimo número de políticos nas cidades do Alto Tietê.

 