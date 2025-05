LANCE LIVRE 03-05-2025

59ª Festa do Trabalhador

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), abriu a procissão da 59ª Festa do Dia do Trabalhador da Paróquia de São José Operário, no Casa Branca, no feriado do dia 1º de maio.



Tradicional

Trata-se de celebração tradicional na cidade e que “exalta a luta diária dos trabalhadores suzanenses, que transformam vidas e fazem a nossa cidade acontecer”, lembrou o prefeito.



Recepção

Pedro Ishi foi recebido pelo padre Luiz Ricardo, e também pelos diáconos Cristóvão e Wellington.



Rodrigo Ashiuchi

Ainda estiveram no evento o ex-prefeito e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; Viviane Galvão e a Ana Julia Cardoso.

Vereadores aprovam dois projetos

A Câmara de Suzano aprovou, na quarta-feira dois projetos de lei. O primeiro item da pauta foi o projeto que dispõe sobre a instalação de pontos de hidratação em corridas de rua realizadas no município em corridas de rua realizadas no município, de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.



Objetivo

A proposta tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar dos participantes desses eventos esportivos, especialmente em dias de calor intenso. O texto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares.



Débitos com o Instituto de Previdência

Em seguida, foi aprovado um projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o parcelamento e reparcelamento de débitos da Prefeitura com o Instituto de Previdência do Município.