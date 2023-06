LANCE LIVRE 03-06-2023

MP dos Ministérios

O presidente do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, afirmou que o partido decidiu votar contra a Medida Provisória (MP) que reestruturou a Esplanada dos Ministérios para o governo Lula. A informação é do portal UOL.



Martelo batido

Segundo o líder partidário, o martelo foi batido após conversas com outros integrantes do partido. O PL tem maior bancada na Câmara, com 99 deputados, e a segunda maior no Senado, com 12 senadores. No segundo caso, a legenda só fica atrás do PSD, que tem 16 nomes no Senado.



37 pastas

Segundo informações do portal UOL, a MP dos ministérios foi o texto editado pelo governo Lula para criar a estrutura de 37 pastas da gestão do petista.



Waldemar Costa Filho

O presidente nacional do PL participou na noite de ontem da sessão solene, em Mogi das Cruzes, em homenagem ao centenário do ex-prefeito Waldemar Costa Filho, seu pai. O evento teve o objetivo de relembrar a administração do ex-prefeito durante os quatro mandatos em que comandou o Executivo mogiano (69/73, 77/83, 89/92 e 97/2000). Se estivesse vivo, Waldemar completaria 100 anos neste sábado (3).



Reunião com operadoras de TV

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), participou de reunião com representantes de empresas e operadoras que fornecem serviços de TV e internet na cidade. O objetivo é criar mecanismos de descarte correto de cabeamentos e fiações. O encontro reuniu aproximadamente 30 empresas.



Cumprimento de obrigação

A expectativa é de garantir que distribuidoras de serviços de telecomunicações cumpram com a obrigação de recolher esse material inutilizado que, ao serem deixados nas calçadas, atrapalham o trajeto de pedestres e causam poluição visual.