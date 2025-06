LANCE LIVRE 03-06-2025

Visita à Umapaz

O secretário de Verde e Meio Ambiente e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve nesta segunda-feira na sede da Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz (UMAPAZ), para a abertura oficial da programação do Junho Verde, o mês do Meio Ambiente.



Educação ambiental

Durante o encontro pudemos debater sobre a importância da Educação Ambiental como uma importante ferramenta de transformação social.



Gestão integrada

Na presença do secretário de Educação, Fernando Padula, Ashiuchi reforçou a gestão integrada que o prefeito Ricardo Nunes realiza, atuando em conjunto e promovendo políticas públicas que alcancem toda população. Vamos juntos promover a conscientização ambiental.



Mês ativo

“Essa foi uma das primeiras iniciativas de um mês que vai contar com mais de 300 atividades nos parques, escolas, unidades de saúde e muito mais, todas com um único objetivo, promover uma cidade mais sustentável e resiliente! É a gestão do prefeito trabalhando por uma São Paulo cada vez melhor”, afirmou o secretário.



Golpe

O Procon de Itaquá está alertando os consumidores e comerciantes da cidade sobre a atuação de pessoas que estão se passando por fiscais do órgão para aplicar golpes em estabelecimentos. A ação é praticada especialmente em mercados e comércios de bairro.



Como atuam

Segundo denúncias, esses falsos agentes abordam os responsáveis pelos estabelecimentos de forma intimidatória, alegando supostas irregularidades e, em alguns casos, exigindo pagamentos indevidos de multas. A prática é criminosa e não tem qualquer vínculo com o trabalho realizado pela equipe oficial do Procon.



Identificação

Procon reforça que qualquer fiscalização é feita por servidores devidamente credenciados.