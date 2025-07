LANCE LIVRE 03-07-2025

Dia Municipal da Síndrome de Down

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o projeto instituindo o “Dia Municipal da Síndrome de Down” no calendário oficial mogiano. A propositura teve como autores a totalidade dos vereadores da Casa de Leis.



Unanimidade

Aprovado por unanimidade, o projeto busca ampliar o debate público, promover a disseminação de informações e incentivar ações que garantam direitos e oportunidades para as pessoas com Síndrome de Down e suas famílias.



Destaque do alinhamento

A proposta também destaca o alinhamento da data municipal com o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, garantindo que Mogi das Cruzes esteja conectada a um movimento global de conscientização e inclusão. A iniciativa visa contribuir para a quebra de barreiras e para a promoção de uma sociedade mais justa e solidária.



Condição genética

A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de um cromossomo 21 extra em todas ou na maioria das células do corpo.



Avanços na inclusão e no reconhecimento

Apesar dos avanços na inclusão e no reconhecimento dos direitos das pessoas com Síndrome de Down, ainda existem desafios sociais, culturais e educacionais que dificultam sua plena participação na sociedade.