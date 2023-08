LANCE LIVRE 03-08-2023

Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, publicou nas redes sociais fotos de sua participação no aniversário de 95 anos do do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti (Cerapac), em Jundiapeba.



Atendimentos

Segundo contou o prefeito, o hospital realiza cerca de 4 mil atendimentos mensais no ambulatório, além do acolhimento de mais de 100 pacientes internados em intenso acompanhamento.



Covid-19

Ashiuchi ainda destaca a importância do hospital durante a pandemia de Covid-19. “O hospital foi um dos protagonistas nos atendimentos da região durante a pandemia da Covid-19, e contribuiu para que conseguíssemos enfrentar este momento difícil que vivenciamos”.



Jogadora Marta

O prefeito Eduardo Boigues publicou vídeo nas redes sociais agradecendo e parabenizando a jogadora brasileira Marta. A atleta se despediu de Copas do Mundo nesta quarta-feira após eliminação da seleção ainda na fase de grupos da competição.



Maior artilheira

Boigues reforçou que Marta foi a maior artilheira de Copas do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols e 6 vezes melhor do mundo. “Não é pouca coisa”.



Determinação

“É claro que ficamos todos tristes com o resultado, mas o importante foi a determinação de nossas atletas em representar a maior camisa de futebol da história nessa copa”.





Eleições de 2024

As eleições só acontecem no ano que vem, mas a movimentação nos bastidores políticos não param. Nos próximos dias, segundo apurou a Coluna Lance Livre, nomes devem surgir como pré-candidatos na região.