LANCE LIVRE 03-08-2025

Boy expulsa

deputado

O PL, do ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, o Boy, expulsou o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues do partido após o parlamentar elogiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e criticar o presidente americano, Donald Trump.





Pressão interna

Em reportagem do portal Terra, Valdemar Costa Neto afirma que a decisão partiu de uma pressão interna dos correligionários insatisfeitos com as declarações de Rodrigues dadas em entrevista ao site Metrópoles.





Aplicação da lei

Na última quarta, 30, o deputado afirmou que a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes é absurda. “O Alexandre é um dos maiores juristas do País, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo”, declarou.

Investimento

na Agricultura

Na semana passada, a Prefeitura de Suzano celebrou o Dia Nacional do Agricultor confirmando o repasse de R$ 100 mil para a produção local de alimentos (O DS trouxe reportagem sobre o assunto).



Termo de

compromisso

Para marcar a data, o prefeito Pedro Ishi assinou um termo de compromisso que garante a destinação dessa verba a 66 agricultores, que deverão beneficiar dez mil famílias por meio do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA).



Reunião no

gabinete

O anúncio foi feito durante reunião realizada no gabinete do chefe do Poder Executivo suzanense, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, e contou com as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, e dos diretores Minoru Harada e Arrones Dainez Junior.