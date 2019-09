Lance Livre 03-09-2019

Eleições em Itaquá

O clima de eleições em Itaquaquecetuba já está de volta.

Pré-candidatura

O ex-prefeito de Itaquá, Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia, assinou sua filiação no Avante, no último sábado, e anunciou seu desejo de voltar ao cargo.

Evento

A novidade aconteceu durante um evento do partido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Oficialização

A pré-candidatura deve ser oficializada nas próximas semanas durante um evento em Itaquá.

EDP é reconhecida por fundação

A EDP São Paulo, empresa responsável pela energia elétrica do Alto Tietê, recebeu mais uma vez o reconhecimento de ‘’Empresa Amiga da Criança’’ pela Fundação Abrinq. As áreas de concessão da Companhia no Espírito Santo e em São Paulo, e de geração, no Tocantins (Enerpeixe), integram a lista, que reconhece empresas que realizam ações sociais para a promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Trabalho

O grupo realiza projetos com foco no desenvolvimento e formação de jovens em todo o País. Em 10 anos, mais de três milhões de pessoas foram beneficiadas com investimentos e iniciativas sociais, em frentes ligadas à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado.

Apresentação

cancelada

O prefeito Marcus Melo (PSDB) atendeu ao ofício da Câmara de Mogi das Cruzes e determinou o cancelamento da locação do auditório do Cemforpe para a realização do show Quatro Amigos. O prefeito considera inadmissíveis as piadas feitas pelo humorista Dihh Lopes diante de um episódio tão triste, do Massacre da Raul Brasil, que abalou a todo o País.

Fake news sobre vacinação

Nas mais de 100 notícias falsas desmentidas pelo Ministério da Saúde em um ano de combate a fake news e boatos que circulam na internet, as vacinas se destacam como um dos principais assuntos. O ataque à credibilidade da imunização fornecida pelo serviço público preocupa especialistas e será o principal tema discutido na Jornada Nacional de Imunização, entre amanhã e sábado, em Fortaleza, no Ceará.