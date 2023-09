LANCE LIVRE 03-09-2023

Aplicativo do TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo lançou uma nova funcionalidade no Portal TCESP, aplicativo que disponibiliza ao público os principais serviços prestados pela Corte.



‘Gestor Municipal’ Trata-se da aba “Gestor Municipal”, que oferece, a administradores, cidadãos e imprensa, informações das 644 cidades paulistas auditadas pela Casa.



Novidade

Com a novidade, os interessados podem agora consultar os últimos Pareceres Prévios das Contas das Prefeituras; dados populacionais e econômicos dos municípios; informações relacionadas às fiscalizações-surpresa (Ordenadas) e as conclusões do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), indicador que mede a eficiência das administrações.



Ferramenta

A ferramenta traz ainda conteúdos como repasses ao Terceiro Setor; obras paralisadas; alertas relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal e a relação entre receitas e despesas.



Gratuito

O Portal TCESP pode ser baixado, gratuitamente, por usuários dos sistemas Android e iOS. Lançado em 2022, foi criado como um canal de comunicação unificada e de navegação rápida e intuitiva.



Diário Oficial

Pelo app também é possível acessar o Diário Oficial Eletrônico; pesquisar processos; verificar a lista de apenados; consultar leis e acompanhar, em tempo real, as sessões do Pleno e das Câmaras.



Instalação da ferramenta

Segundo o TCE, para instalar a ferramenta, basta acessar a loja virtual de aplicativos compatível com seu smartphone ou tablet (Google Play ou Apple Store).