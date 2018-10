Lance Livre 03-10-2018

Reta final

Na reta final, candidatos aos cargos de deputado estadual e federal reforçam suas campanhas nas principais cidades do Alto Tietê.

Indecisos

O momento é de definição por parte dos eleitores e a meta é ainda conquistar votos dos indecisos.

Educação faz

planejamento

A Secretaria de Educação de Suzano está realizando o planejamento interno de ações prioritárias para o ano de 2019.

Melhoria no

atendimento

O objetivo é melhorar o atendimento aos quase 25 mil alunos da rede municipal de ensino, com a organização antecipada de projetos e programas, além de dispor de soluções práticas e conjuntas para as demandas dos equipamentos geridos pela pasta.

Reunião

Para tanto, houve uma reunião no Complexo Educacional Mirambava, com 65 servidores de diferentes setores da Educação.

Setores

Na oportunidade, os participantes puderam expor a importância de seus setores, apresentar seus pontos fortes e as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, bem como as formas de melhorar os serviços oferecidos.

Leandro Bassini

Segundo o titular da pasta, Leandro Bassini, cada setor da Educação teve 15 dias para fazer um balanço dos seus respectivos trabalhos nos anos de 2017 e 2018 para que pudessem apresentar os dados em reunião.

Irregularidades

A primeira rodada da identificação de indícios de irregularidades do financiamento das Eleições 2018 apontou 12.172 casos de inconsistência em doações e gastos de campanha em todo o País.

Levantamento

O levantamento foi realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com base na movimentação declarada à Justiça Eleitoral.

Dados até

29 de setembro

A amostragem englobou os dados disponíveis até o dia 29 de setembro e totalizou o valor de R$ 42.338.450,40.