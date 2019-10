Lance Livre 03-10-2019

Vereador

Por Um Dia

A Câmara de Suzano realizou ontem mais uma edição do “Vereador Por Um Dia” com aspirantes da Guarda Mirim. Os jovens eleitos no Projeto Voto Consciente, desenvolvido todos os semestres pela entidade, fizeram juramento e foram diplomados de forma simbólica nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

90 adolescentes

Cerca de 90 adolescentes que participaram do projeto acompanharam o evento.

Eleitos

Nesta edição do Projeto Voto Consciente, os eleitos foram os aspirantes da Guarda Mirim Gabriel Luigi Fortunato de Santana (prefeito), Julio Cesar dos Santos Moura (vice-prefeito), Letícia Gomes da Silva, Abia Franciele dos Santos Pinheiro, Jonatas dos Santos Vitoria e Isabel Cristina de Santana Barbosa (vereadores). Por ter sido a parlamentar mais votada do projeto, Letícia Gomes da Silva assumiu a cadeira da presidente e chamou os demais eleitos para fazerem uso da palavra na Tribuna da Câmara.

2º Encontro de Planejamento Urbano

Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro de Planejamento Urbano do Alto Tietê, que será realizado no próximo dia 16, em Mogi das Cruzes, numa iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos) e apoio da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

Foco

Com foco nas “Cidades e os Desafios do Crescimento Populacional”, o evento reunirá principalmente gestores públicos, professores e estudantes. Para participar, basta acessar o site www.condemat.sp.gov.br e se inscrever gratuitamente.

Palestras

O 2º Encontro de Planejamento Urbano do Alto Tietê terá como palestras principais “Alto Tietê 2030: cenários e potenciais”, com o economista e coordenador da FGV Projetos Robson Gonçalves, e “Neurourbanismo: fronteira do planejamento”, com a professora e consultora da FGV Andréa Paiva.