LANCE LIVRE 03-10-2023

Ashiuchi se reúne com Boy e Bertaiolli

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) se reuniu nesta segunda-feira (2) com o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), recentemente empossado no Tribunal de Contas do Estado (TCE), e com o presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy. Segundo o prefeito, durante conversa foi tratado sobre o futuro do Alto Tietê.



Início da semana

“Começo a semana com esse registro, ao lado de grandes lideranças do País”, disse o prefeito nas redes sociais.

O prefeito afirmou também que, na reunião, foi possível alinhar diversas questões, “inclusive importantes projetos para avançar cada vez mais”.



Geraldo Garippo

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, recebeu o Título de Cidadão Suzanense em sessão realizada na Câmara. O público presente lotou o Plenário e a Galeria do Legislativo.

O presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL), comandou a solenidade.



Autoria

O projeto é de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e a primeira-dama Larissa Ashiuchi também prestigiaram o evento, assim como secretários do Executivo e representantes de conselhos municipais. Autor da honraria, professor Toninho Morgado não poupou elogios ao homenageado. Garippo, em seu discurso, falou sobre as origens de sua família.