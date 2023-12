LANCE LIVRE 03-12-2023

Governador

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve estar em Suzano, nesta semana, para inaugurar o Hospital Regional do Alto Tietê, situado no anexo do Hospital das Clínicas (HC). A expectativa é grande pela abertura do prédio.



Expectativa

na Saúde

Há uma grande esperança pelo anúncio de novos recursos para a Saúde e ajuda às obras, em Suzano.



Novo hospital

Com o novo hospital, a cidade vai se reforçando na área da Saúde. Para o ano que vem, está prevista a inauguração do Hospital Federal com Pronto-Socorro (PS).



Ishi

O secretário de Saúde, Pedro Ishi (PTB), continua sendo o nome forte para disputar as eleições do ano que vem em Suzano. Ele tem o apoio direto do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).



Futuro em 2026

Aliás, o futuro do atual prefeito será conhecido também na eleição de 2026. Há uma grande expectativa de que ele dispute as eleições para a Câmara Federal, Assembleia Legislativa ou até mesmo Senado.



Apoio e

prestígio

Ashiuchi tem total apoio e prestígio por parte do presidente nacional do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy. Ele já adiantou que Ashiuchi é quem vai decidir o que deverá disputar.



Modelo

para o País

Suzano tem sido uma das cidades modelos do PL no País. A informação chegou a ser divulgada pelo próprio Boy.



Eleições

É hora de aguardar os próximos acontecimentos na política de Suzano.