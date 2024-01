LANCE LIVRE 04-01-2024

Posse de Augusto Melo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve nesta terça-feira na posse do novo presidente do Corinthians, Augusto Melo. (leia mais em Cidade página 3)



Corinthiano

Ashiuchi é corinthiano de carteirinha e tem fotos publicadas na Neo Química Arena.



Momento histórico

Augusto Melo já se reuniu na Prefeitura com Ashiuchi. O prefeito parabenizou o novo presidente e descreveu a posse como “momento histórico”. “À diretoria do clube, desejo muita sorte, sucesso e vitórias! Que Deus abençoe e conte sempre com a gente!”.



Nardinho

Ashiuchi foi à posse acompanhado do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho.



Novo secretário

O secretário de Governo da prefeitura de Mogi, Maurício Juvenal, deixou o cargo para assumir o comando da Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa.



Márcio França

O convite para assumir a secretaria nacional veio do próprio ministro o Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil e ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB).



Novo nome

Um novo nome será escolhido nos próximos dias para assumir a pasta. Caio Cunha exaltou os trabalhos realizados por Maurício na cidade.



Aster Brasil

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, convocou os torcedores da cidade para acompanhar do time do Aster Brasil (time da cidade). O Aster Brasil joga nesta quinta-feira, às 11 horas, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. (Leia mais em Esporte página 12)