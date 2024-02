LANCE LIVRE 04-02-2024

Sessões das câmaras

As sessões das câmaras municipais retornam neste mês de fevereiro em ano eleitoral. A tendência é de muitos debates e discussões em torno de assuntos importantes.



Parque do Mirante

Depois de recuperar e inaugurar o Parque do Mirante, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), assumiu nova etapa para manter a transformação do espaço de turismo, lazer, história e cultura.



Manejo das trilhas

Na semana passada, Ashiuchi participou do trabalho de manejo das trilhas do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, como se chama o Parque do Mirante, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano.



Condições

O objetivo é garantir as condições necessárias para o desenvolvimento do ecoturismo. No último domingo (28/01), técnicos da pasta aproveitaram o evento organizado pelo grupo “Tamo Junto Runners”, que reuniu 90 pessoas numa caminhada, para ouvir dos participantes as percepções quanto ao trajeto.



1ª etapa

A 1ª etapa do manejo consiste em definir a forma da trilha, a distância e o grau de dificuldade. Para isso, estão sendo realizadas ações colaborativas com pessoas já acostumadas com esse tipo de atividade, de forma a complementar os estudos. A trilha percorrida nesta oportunidade, por exemplo, foi considerada pelos participantes como de grau leve, com 1,2 quilômetros de extensão.



Prazo do título

Eleitores da região têm até 8 de maio, menos de quatro meses, para tirar a primeira via do título ou regularizar a situação eleitoral e votar no pleito municipal de outubro. É possível solicitar as operações sem sair de casa, por meio do autoatendimento eleitoral.