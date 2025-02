LANCE LIVRE 04-02-2025

Reunião nesta segunda

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário de Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, já iniciou as reuniões desta semana.



Vereadora

A primeira agenda da semana foi com a vereadora Marina Bragante (Rede Sustentabilidade) para dialogar sobre o assunto em comum: preservação ambiental.



Parceria

“Durante o encontro pudemos reforçar a parceria entre os poderes executivo e legislativo para avançarmos ainda mais nos trabalhos por uma cidade mais verde, sustentável e acolhedora para toda a população”, disse Ashiuchi pelas redes sociais.



Conquistas

Ashiuchi afirmou na publicação que “não tenho dúvidas de que junto com a gestão do prefeito Ricardo Nunes vamos alcançar grandes conquistas”.



Reunião com governador

Os prefeitos do Alto Tietê se reuniram neste fim de semana, em Poá, para debater sobre as enchentes nas cidades. Durante o encontro, Saulo Souza, de Poá, Daniel Balke, vice de Ferraz e Pedro Ishi, conversaram por telefone com o governador Tarcísio de Freitas.



Conversa produtiva

Pelas redes sociais o prefeito de Poá, Saulo Souza, afirmou que foi uma conversa produtiva com o governador. “Sabemos o quanto é difícil lidar com as perdas, o medo e a incerteza cada vez que a chuva cai. É exatamente por isso que estamos trabalhando de forma integrada, buscando soluções que tragam segurança e tranquilidade para todos”.