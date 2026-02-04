LANCE LIVRE 04-02-2026

Cartórios eleitorais

Com a aproximação das Eleições 2026, a Justiça Eleitoral de São Paulo reforça o alerta ao eleitorado: 6 de maio é o último dia para emitir o primeiro título, transferir o domicílio, atualizar dados cadastrais e regularizar pendências para votar em outubro.



Serviços

A maioria dos serviços pode ser acessada de forma on-line, pelo Autoatendimento, mas outros exigem atendimento presencial – caso, por exemplo, de quem vai tirar o primeiro título ou fazer a coleta da biometria. Para evitar filas de última hora, o ideal é regularizar a situação eleitoral o quanto antes.



Atendimento

Os cartórios do Estado voltaram a atender ao público de segunda a sexta, das 11 às 17 horas, após funcionamento em expediente reduzido em janeiro, conforme a Portaria TRE-SP nº 312/2025. O atendimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), no centro da capital, também volta ao normal, no horário das 12 às 18 horas.



Localização

É possível localizar o endereço e os contatos dos cartórios no site do TRE-SP. A ferramenta de consulta permite identificar, de forma rápida e segura, a unidade mais próxima da sua região.



Presencial

No Estado, eleitoras e eleitores podem buscar atendimento presencial em qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral à qual seu título está vinculado. No entanto, antes de se dirigir à unidade, é necessário fazer agendamento prévio.



Sistema de consulta

O sistema de consulta às zonas eleitorais (ZEs) reúne informações atualizadas, como endereço completo, telefone, e-mail institucional e, quando disponível, número de WhatsApp da unidade.