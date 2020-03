Lance Livre 04-03-2020

Medalha Antonio Marques Figueira na Câmara

A Câmara de Suzano entregará hoje, às 19h30, a Medalha “Antonio Marques Figueira” a Emerson Alexandre do Prado, o Alexandre Abençoado, fundador da Organização Não Governamental (ONG) Sciences de Suzano.

O decreto legislativo que entrega a honraria a Prado é de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD). Na justificativa do projeto, aprovado pela Casa de Leis, o parlamentar afirma que Prado “é o verdadeiro exemplo de uma pessoa do bem”.

A entidade, sem fins lucrativos, foi fundada em 1990 e faz brinquedos com caixas de leite para doação a crianças, realiza entrega de doações a creches e asilos e oferece sopa de madrugada a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ontem, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa Ashiuchi fizeram uma homenagem ao faxineiro Emerson Alexandre do Prado. Ambos entregaram a ele uma placa em reconhecimento pelo trabalho que desenvolve na cidade desde 1996, por meio do voluntariado e com apoio de sua família, para ajudar entidades na arrecadação de itens para doação, como alimentos, fraldas e roupas.

Só no ano passado, mais de 5 mil famílias foram beneficiadas. “Venho acompanhando o trabalho dele há bastante tempo. Para nós é uma satisfação saber que temos um suzanense engajado em ajudar o próximo de maneira tão desprendida”, disse o prefeito.