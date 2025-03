LANCE LIVRE 04-03-2025

Oscar para o Brasil

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), parabenizou a produção ‘Ainda Estou Aqui’ pela vitória de melhor filme internacional no Oscar. “Uma noite inesquecível para o cinema brasileiro! O filme dirigido por Walter Salles conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional, evidenciando o Brasil na maior premiação do cinema mundial”, disse o prefeito.



Fernanda Torres

O prefeito fez menção também a atuação marcante de Fernanda Torres. “A produção emocionou o público e mostrou a grandiosidade da nossa cultura e arte. Esse é um momento de celebração para o audiovisual brasileiro”, acrescentou.



29ª Festa da Dália

O domingo de Carnaval foi marcado pela abertura da 29ª edição da Festa da Dália em Suzano, na Casa de Repouso Ipelândia Home, mantida pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo.



Participação

O prefeito Pedro Ishi, ao lado da primeira-dama Déborah Raffoul, participou da solenidade. Além deles, estava no evento o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama. “Conferi de perto a feira gastronômica e cultural, bem como a exposição das Dálias”, disse Pedro Ishi.

O prefeito também agradecer o empenho na arrecadação de alimentos “que farão a diferença junto às famílias que mais precisam por meio do nosso Fundo Social de Solidariedade”.



Presenças

Estiveram presentes na abertura da 29ª da Festa da Dália, o presidente da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo e da Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social Enkyo, Paulo Seichiti Saita; o presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, José Taniguti; e o presidente da Comissão Administrativa do Parque Bunkyo Kashin Kan, Celso Mizumoto.